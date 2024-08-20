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Появился новый постер второго сезона «Аркейн», мультсериала по мотивам League of Legends

Появился новый постер второго сезона «Аркейн», мультсериала по мотивам League of Legends
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Авторы мультсериала «Аркейн» опубликовали новый постер второго сезона. Продолжение шоу по мотивам популярной онлайн-игры League of Legends выйдет в ноябре на Netflix.

Ранее создатели сериала заявили, что второй сезон станет последним.

Фото: Netflix

«Аркейн» рассказывает о двух сёстрах — Вай и Джинкс. Разлучённые, они становятся соперницами на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном.

В начале августа в Сети появились первые эпизоды второго сезона «Аркейна». Видео залито в плохом качестве и со множеством вводных марок, однако просмотр это не затрудняет — поэтому фанатам стоит быть аккуратными и постараться избежать спойлеров. Сама Netflix никак не комментировала сливы.

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