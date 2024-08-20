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Леди Гага и Хоакин Феникс пели вживую в «Джокере 2», что превратило монтаж в «кошмар»

Исполнитель главной роли в фильме «Джокер 2» Хоакин Феникс рассказал, что вместе с Леди Гагой был вынужден вживую исполнять одну из композиций под звуки пианино за кадром.

Таким образом команда фильма захотела добавить сцене реализма.

Они не являются профессиональными певцами и не должны звучать идеально (если только это не фантазия). Мы хотели помочь рассказать историю их общего безумия таким образом, чтобы это ощущалось как что-то реальное.

Сам Феникс признался, что не боялся сфальшивить, поскольку гораздо важнее было оставаться верным моменту.

Для меня было важно, чтобы мы не исполняли песни так, как это обычно делается в мюзиклах. Нам не нужны были идеальные ноты. Так что мы позволили эмоциям руководить и по большей части быть верными моменту.

Режиссёр ленты Тодд Филлипс отметил, что несколько подобных дублей на пост-продакшене были склеены в одну бесшовную сцену — это превратило монтаж в «кошмар».