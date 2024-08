Анонсирована Borderlands 4 — игра выйдет в 2025 году

Студия 2K Games анонсировала новую номерную часть игры по популярной франшизе — Borderlands 4. Шутер выйдет в 2025 году.

В рамках открытия выставки gamescom в Кёльне разработчики представили небольшой тизер игры. Геймплей, вероятно, появится позже — так же, как и точная дата релиза.

Видео доступно на YouTube-канале Borderlands. Права на видео принадлежат 2K Games.

Страница игры уже появилась в Steam. Там указано, что Borderlands 4 получит русский перевод, хотя и без озвучки.

Третья и пока последняя основная часть «борды» вышла в 2019 году, а в 2022-м состоялся релиз двух спин-оффов — New Tales from the Borderlands и Tiny Tina’s Wonderlands.

Также сейчас в кинотеатрах показывают фильм «Бордерлендс» по вселенной игры. В России лента вторую неделю подряд остаётся лидером проката, хотя в целом получила довольно сдержанные оценки зрителей и экспертов.