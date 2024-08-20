Новый трейлер Call of Duty: Black Ops 6 посвятили шпионской миссии в духе Hitman

Raven и Treyarch на церемонии открытия gamescom 2024 показали одну из миссий сюжетной кампании Call of Duty: Black Ops 6 — в нём герои занимаются шпионской миссией, где есть возможность принимать разные выборы и находить путь к цели с разных путей.

Затем провели демонстрацию последующего задания, которое также можно проходить несколькими способами, в том числе скрытно или «шумно».

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.

Call of Duty: Black Ops 6 выходит 25 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox Series и Xbox One. В состав шутера войдёт три режима: сюжетная кампания, классический зомби-режим с раундами и классический мультиплеер. Затем на базу Black Ops 6 переведут королевскую битву Warzone.

Вдобавок уже 30 августа стартует тестирование мультиплеера игры — ранний доступ к нему получат все подписчики Game Pass и предзаказавшие шутер.