Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Анонс Dying Light: The Beast — настоящее продолжение первой части игры про Кайла Крейна

Анонс Dying Light: The Beast — настоящее продолжение первой части игры про Кайла Крейна
Аудио-версия:
Комментарии

Techland анонсировала Dying Light: The Beast — отдельную игру, которая изначально создавалась как сюжетное дополнение для Dying Light 2, но амбиции оказались настолько масштабными, что разработчики решили переделать DLC в отдельную игру.

Сюжетно поклонников ожидает продолжение оригинала, а в главной роли вновь окажется Кайл Крейн, протагонист первой части. Разработчики обещают 20 часов геймплея в полностью новой зоне.

Видео доступно на YouTube-канале Techland. Права на видео принадлежат Techland.

Владельцы Dying Light 2 Ultimate Edition и сезонного пропуска второй части получат игру бесплатно — вместо ранее обещанного второго сюжетного дополнения. Игра выйдет на ПК, PlayStation и Xbox. Даже примерной даты выхода сейчас нет.

Скриншот

Dying Light: The Beast

Dying Light: The Beast

Фото: Techland

Dying Light: The Beast

Dying Light: The Beast

Фото: Techland

Dying Light: The Beast

Dying Light: The Beast

Фото: Techland

Dying Light: The Beast

Dying Light: The Beast

Фото: Techland

Материалы по теме
Главные анонсы церемонии gamescom 2024: LIVE-трансляция
Live
Главные анонсы церемонии gamescom 2024: LIVE-трансляция
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android