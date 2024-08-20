Анонс Dying Light: The Beast — настоящее продолжение первой части игры про Кайла Крейна

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Techland анонсировала Dying Light: The Beast — отдельную игру, которая изначально создавалась как сюжетное дополнение для Dying Light 2, но амбиции оказались настолько масштабными, что разработчики решили переделать DLC в отдельную игру.

Сюжетно поклонников ожидает продолжение оригинала, а в главной роли вновь окажется Кайл Крейн, протагонист первой части. Разработчики обещают 20 часов геймплея в полностью новой зоне.

Видео доступно на YouTube-канале Techland. Права на видео принадлежат Techland.

Владельцы Dying Light 2 Ultimate Edition и сезонного пропуска второй части получат игру бесплатно — вместо ранее обещанного второго сюжетного дополнения. Игра выйдет на ПК, PlayStation и Xbox. Даже примерной даты выхода сейчас нет.

Скриншот

Dying Light: The Beast Фото: Techland

Dying Light: The Beast Фото: Techland

Dying Light: The Beast Фото: Techland