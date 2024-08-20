Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Когда выйдет игра Path of Exile 2 — разработчики раскрыли дату старта раннего доступа

Path of Exile 2 выйдет в раннем доступе 15 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Студия Grinding Gear Games раскрыла дату релиза Path of Exile 2 в рамках церемонии открытия выставки gamescom — игра станет доступна в раннем доступе с 15 ноября 2024 года.

Предварительная версия сиквела Path of Exile в духе игр серии DIablo будет доступна на ПК, а также на консолях последнего поколения — Xbox Series и PlayStation 5.

Видео доступно на YouTube-канале Path of Exile. Права на видео принадлежат Grinding Gear Games.

Ранее разработчики опубликовали системные требования. Для запуска понадобится ПК с четырёхъядерным процессором и видеокартой не слабее NVIDIA GeForce GTX 960. Комфортная игра потребует восьмиядерный Intel или AMD с видеокартой уровня GeForce RTX 2060.

Grinding Gear Games обещают, что сиквел будет гораздо масштабнее оригинала во всём: от локаций до количества противников и уровней прокачки.

Материалы по теме
100 ГБ и GTX 960: опубликованы системные требования Path of Exile 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android