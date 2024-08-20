Геймплейный трейлер «Цивилизации 7» — игра выйдет 11 февраля 2025 года

Разработчики объявили точную дату выхода новой части культовой стратегии Civilization VII — релиз игры назначен на 11 февраля 2025 года.

В рамках выставки gamescom авторы стратегии показали небольшой трейлер с геймплейными кадрами проекта.

Видео доступно на YouTube-канале Sid Meier's Civilization. Права на видео принадлежат 2K Games.

В Steam также открылись предзаказы «Цивилизации 7»: так, в Казахстане стартовое издание стоит 24 999 тенге (около 4,7 тыс. рублей), а самое престижное — 44 999 тенге (8,5 тыс. рублей). Примечательно, что стартом предпродаж игра пропала из российского Steam.

При этом, судя по всему, игра будет полностью переведена на русский — это коснётся как текста, так и русской озвучки.