Представлен сериал «Секретный уровень»: антология про игры в духе «Любовь. Смерть. Роботы»

Создатели анимационной антологии «Любовь. Смерть. Роботы» во главе с Тимом Миллером представили свой новый проект — сериал про известные видеоигры под названием «Секретный уровень».

Он будет напоминать предыдущее шоу Миллера: 15 эпизодов не будут связаны друг с другом сюжетно. Премьера «Секретного уровня» состоится 10 декабря 2024 года на Amazon Prime.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Ожидается, что отдельные серии нового шоу в стиле «Любовь. Смерть. Роботы» будут посвящены Warhammer 40,000: Space Marine 2, Sifu, The Outer Worlds, God of War, Mega Man, Unreal Tournament, Spelunky, Pac-Man. New World, Crossfire, Concord, Armored Core и Honor of Kings.