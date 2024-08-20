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Игра про Индиану Джонса выйдет на ПК и Xbox Series 9 декабря — новый трейлер

Игра про Индиану Джонса выйдет на ПК и Xbox Series 9 декабря — новый трейлер
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Разработчики игры Indiana Jones and the Great Circle в рамках церемонии открытия выставки gamescom 2024 в Кёльне показали небольшой геймплейный трейлер проекта, а также объявили даты релиза.

Игра про легендарного археолога Индиану Джонса выйдет 9 декабря 2024 года на ПК и Xbox Series, а владельцы PlayStation 5 смогут опробовать адвенчуру чуть позже — весной 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале Bethesda Softworks. Права на видео принадлежат Bethesda.

Игра рассказывает о приключении Индианы Джонса между первым и третьим фильмом. Легендарный архитектор пытается разгадать тайну Великого круга — аналога экватора, который соединяет известные исторические места. По словам разработчиков, сюжет основан на реальной исторической загадке.

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