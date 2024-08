Анонсирована Mafia: The Old Country — новая «Мафия» выйдет с русской озвучкой

Студия Hangar 13 анонсировала новую «Мафию» — Mafia: The Old Country. Проект выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series в 2025 году, а первыми деталями разработчики поделятся в декабре. Вероятно, это произойдёт на церемонии The Game Awards в первой половине месяца.

Видео доступно на YouTube-канале Mafia. Права на видео принадлежат 2K Games.

События игры развернутся в Сицилии 1900-х годов. Это будет приквел самой первой «Мафии», который расскажет о беспощадной эпохе борьбы за власть между противоборствующими мафиозными кланами.

Судя по странице в Steam, у Mafia: The Old Country будет русская озвучка. Ранее с русским дубляжом также выходил ремейк первой «Мафии», а грядущая «Цивилизация 7» от того же издателя также получит полноценную русскую локализацию.

Скриншоты Mafia: The Old Country

Фото: 2K Games

Фото: 2K Games

Фото: 2K Games