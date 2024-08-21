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«Это просто диалоги»: Тодд Филлипс — о музыкальных номерах в «Джокере 2»

«Это просто диалоги»: Тодд Филлипс — о музыкальных номерах в «Джокере 2»
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В свежем интервью режиссёр «Джокера 2» Тодд Филлипс рассказал, какую роль будут играть музыкальные сцены в его фильме. Возможно, те, кто ждёт фильм, даже немного успокоятся.

По словам Филлипса, большая часть музыкальных фрагментов — «просто диалоги». С помощью пения Артур говорит то, что не может описать простыми словами. Или боится это делать.

«У Артура просто нет слов, чтобы сказать то, что он хочет, поэтому он вместо этого поёт».

«Джокер 2» продолжит историю комика Артура Флека, страдающего от психологических проблем. Главный герой выбирается из психиатрической лечебницы Аркхем вместе со своей новой знакомой — доктором Харлин Квинзел.

Премьера картины состоится 4 октября. Даты выхода в России пока нет.

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