Шан-Чи рассматривался на роль главного героя в «Мстителях 5»

По изначальной задумке создателей «Мстителей 5» ключевым героем картины должен был стать Шан-Чи. Это новый персонаж, который появился в фильме «Шан-Чи и легенда десяти колец».

В итоге от этой задумки отказались в пользу чего-то другого. Кстати, это уже не первый раз, когда Шан-Чи упоминают в качестве самого главного персонажа в новой части «Мстителей». Подобные слухи ходили ещё пару лет назад, но так и не подтвердились.

Шан-Чи в киновселенной Marvel играет Симу Лю, который также снялся в «Барби» и ленте «Артур, ты король». Кто будет самым ключевым звеном в будущих «Мстителях», пока сказать трудно. Злодеем обоих фильмов выступит Доктор Дум в исполнении Роберта Дауни-младшего.

«Мстители 5» под названием «Судный день» выйдут 1 мая 2026 года, а «Мстители: Секретные войны» — 7 мая 2027-го.