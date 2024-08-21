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Роберт Дауни-младший рассказал, как Кевин Файги предложил ему сыграть Доктора Дума

Роберт Дауни-младший рассказал, как Кевин Файги предложил ему сыграть Доктора Дума
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Роберт Дауни-младший триумфально вернётся в киновселенную Marvel с ролью Доктора Дума! Актёр сыграет злодея в пятых и шестых «Мстителях». О том, как глава Marvel Studios Кевин Файги предложил Роберту роль, актёр рассказал в свежем интервью.

По словам Дауни-младшего, перед Файги была цель — не разочаровать фанатов и при этом удивить их. Кевин захотел «сделать Дума правильно».

Кевин сказал: «Как нам не просто вернуть всё назад, а сделать это иначе? Как нам не разочаровать ожидания, как нам продолжать всех удивлять? Давайте сделаем Виктора фон Дума правильно.

Судя по тому, что известно, Роберт сыграет версию Доктора Дума именно из вселенной фильма «Фантастическая четвёрка». Его премьера состоится 25 июля 2025 года.

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