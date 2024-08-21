Дженнифер Лопес и Бен Аффлек теперь точно разводятся

По информации авторитетного издания Variety, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально разводятся. Лопес подала заявление 20 августа в Высший суд округа Лос-Анджелес. Пара рассталась ещё 26 апреля.

Лопес и Аффлек поженились в Лас-Вегасе в июле 2022 года. Забавно, что актёры обручились ещё в конце 2002 года, но в 2004 году разорвали помолвку. Лопес и Аффлек вместе снялись в двух фильмах: романтической комедии «Джильи» 2003 года и фильме Кевина Смита «Девушка из Джерси» в 2004 году.

Сообщения о том, что у пары начались проблемы в отношениях, появились ещё в мае. Как оказалось, опасения поклонников актёров оказались не напрасными.

Никакого брачного контракта Лопес и Аффлек не заключали, отметили в СМИ.