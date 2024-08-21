Тоби Магуайр в роли Человека-паука вдохновил Роберта Дауни-младшего на роль Тони Старка
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В свежем интервью актёр Роберт Дауни-младший рассказал, как посетил съёмочную площадку фильма «Человек-паук» Сэма Рэйми. Роберт увидел Тоби Магуайра в образе героя и вдохновился им.
По словам Дауни-младшего, на примере «Человека-паука» он понял, насколько кинокомиксы популярны. А уже в 2008 году вышел фильм «Железный человек», в котором Роберт сыграл главную роль.
Я был там в настоящем времени. Я видел, насколько кинокомиксы трудны, насколько они могут быть полезными и насколько популярными становятся со временем.
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