G2.iG и nouns прошли в основную стадию турнира FISSURE Universe: Episode 3 по «Доте»

Завершился плей-ин онлайн-турнира FISSURE Universe: Episode 3 по Dota 2, по итогам которого определились последние участники основной стадии соревнования.

Всего за два слота в групповой стадии ивента боролись восемь коллективов. Первый слот достался китайско-малайзийской G2.iG, которая не проиграла ни одной серии в плей-ин. Что касается второго слота, его заполучила североамериканская nouns.

Стоит отметить, что в решающих встречах за слот и против G2.iG, и против nouns выступала российская 1win, однако команда из России упустила оба своих шанса и покинула соревнование, оставшись в одном шаге от выхода в основную стадию.

Групповой этап FISSURE Universe: Episode 3 по «Доте» начнётся уже сегодня, 21 августа, в 12:00 по московскому времени. Помимо лучших составов плей-ин, на турнире также сыграют такие топ-команды, как Team Spirit, Team Falcons, BetBoom Team, Gaimin Gladiators, Tundra Esports и Cloud9.