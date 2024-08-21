Обмен игроками между Aurora и 9Pandas по CS2 сорвался из-за «невыполнения условий сделки»

Киберспортивный клуб Aurora Gaming сообщил об отмене трансферной сделки по обмену игроками составов по Counter-Strike 2 с организацией 9Pandas.

По словам представителей «Авроры», причиной такого решения стало «невыполнение условий сделки». Кто именно нарушил условия, не уточняется. «Панды» пока не комментировали данную информацию.

В рамках отмены трансфера игрок Евгений r3salt Фролов вернётся в Aurora Gaming, но будет переведён в запас. В это же время Тимур Clax Сабиров, занявший место Резалта в «Авроре», вновь присоединится к 9Pandas. В ближайших играх Aurora Gaming будет выступать с одним из игроков молодёжного состава организации.

Ранее Aurora Gaming и 9Pandas обменялись игроками. Бывшие тиммейты Евгения r3salt Фролова раскритиковали киберспортсмена, назвав его «крысой». В ответ на это Резалт обратил внимание на то, что в «Авроре» были проблемы с командной атмосферой.