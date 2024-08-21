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Вышел трейлер сериала «Монстры: История братьев Менендес» от автора шоу про Джеффри Дамера

Вышел трейлер сериала «Монстры: История братьев Менендес» от автора шоу про Джеффри Дамера
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Netflix опубликовал трейлер сериала «Монстры: История братьев Менендес». Это новая часть антологии Райана Мёрфи. Она началась с проекта «Монстр: История Джеффри Дамера», главную роль в котором сыграл Эван Питерс.

Сюжет проекта расскажет о братьях Эрике и Лайле Менендесах, которые в 1989 году ради наследства убили своих родителей. Интересно, что судебное разбирательство над братьями стало уникальным в истории США по причине стратегии защиты их адвокатов.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Премьера новой части антологии состоится 19 сентября. В главных ролях: Купер Кох, Николас Александр Чавез, Хавьер Бардем и Хлоя Севиньи. Режиссёром проекта выступил Пэрис Барклай.

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