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Группы FISSURE Universe: Episode 3 по Dota 2 (расписание FISSURE Universe на 21 августа)

Стали известны группы турнира FISSURE Universe: E3 по «Доте» — BB с GG, Spirit с Falcons
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В сети появилась информация о распределении команд по группам в рамках онлайн-турнира FISSURE Universe: Episode 3 по Dota 2.

Групповая стадия пройдёт в GSL-формате. Для выхода в плей-офф участникам групп нужно будет одержать две победы. По итогам данного этапа четыре коллектива выйдут в основную стадию, а остальные составы покинут соревнование.

Участники групповой стадии FISSURE Universe: E3 по «Доте»

Группа A:

  • Gaimin Gladiators (Европа);
  • Tundra Esports (Европа);
  • BetBoom Team (Россия);
  • nouns (Северная Америка).

Группа B:

  • Cloud9 (Европа);
  • G2.iG (Китай);
  • Team Falcons (Ближний Восток);
  • Team Spirit (Россия).

Расписание первого дня групп FISSURE Universe: E3 по «Доте»

  • 12:00. Группа B, Team Spirit (Россия) — Cloud9 (Европа);
  • 15:00. Группа B, Team Falcons (Ближний Восток) — G2.iG (Китай);
  • 18:00. Группа A, Gaimin Gladiators (Европа) — nouns (Северная Америка);
  • 21:00. Группа A, BetBoom Team (Россия) — Tundra Esports (Европа).

Основная часть онлайн-соревнования FISSURE Universe: E3 по «Доте» проходит в онлайн-формате с 21 по 25 августа. В рамках турнира восемь участников разыграют призовой фонд в размере $ 135 тыс.

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