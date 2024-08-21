Стали известны группы турнира FISSURE Universe: E3 по «Доте» — BB с GG, Spirit с Falcons

В сети появилась информация о распределении команд по группам в рамках онлайн-турнира FISSURE Universe: Episode 3 по Dota 2.

Групповая стадия пройдёт в GSL-формате. Для выхода в плей-офф участникам групп нужно будет одержать две победы. По итогам данного этапа четыре коллектива выйдут в основную стадию, а остальные составы покинут соревнование.

Участники групповой стадии FISSURE Universe: E3 по «Доте»

Группа A:

Gaimin Gladiators (Европа);

Tundra Esports (Европа);

BetBoom Team (Россия);

nouns (Северная Америка).

Группа B:

Cloud9 (Европа);

G2.iG (Китай);

Team Falcons (Ближний Восток);

Team Spirit (Россия).

Расписание первого дня групп FISSURE Universe: E3 по «Доте»

12:00. Группа B, Team Spirit (Россия) — Cloud9 (Европа);

— Cloud9 (Европа); 15:00. Группа B, Team Falcons (Ближний Восток) — G2.iG (Китай);

18:00. Группа A, Gaimin Gladiators (Европа) — nouns (Северная Америка);

21:00. Группа A, BetBoom Team (Россия) — Tundra Esports (Европа).

Основная часть онлайн-соревнования FISSURE Universe: E3 по «Доте» проходит в онлайн-формате с 21 по 25 августа. В рамках турнира восемь участников разыграют призовой фонд в размере $ 135 тыс.