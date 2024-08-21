Стали известны группы турнира FISSURE Universe: E3 по «Доте» — BB с GG, Spirit с Falcons
В сети появилась информация о распределении команд по группам в рамках онлайн-турнира FISSURE Universe: Episode 3 по Dota 2.
Групповая стадия пройдёт в GSL-формате. Для выхода в плей-офф участникам групп нужно будет одержать две победы. По итогам данного этапа четыре коллектива выйдут в основную стадию, а остальные составы покинут соревнование.
Участники групповой стадии FISSURE Universe: E3 по «Доте»
Группа A:
- Gaimin Gladiators (Европа);
- Tundra Esports (Европа);
- BetBoom Team (Россия);
- nouns (Северная Америка).
Группа B:
- Cloud9 (Европа);
- G2.iG (Китай);
- Team Falcons (Ближний Восток);
- Team Spirit (Россия).
Расписание первого дня групп FISSURE Universe: E3 по «Доте»
- 12:00. Группа B, Team Spirit (Россия) — Cloud9 (Европа);
- 15:00. Группа B, Team Falcons (Ближний Восток) — G2.iG (Китай);
- 18:00. Группа A, Gaimin Gladiators (Европа) — nouns (Северная Америка);
- 21:00. Группа A, BetBoom Team (Россия) — Tundra Esports (Европа).
Основная часть онлайн-соревнования FISSURE Universe: E3 по «Доте» проходит в онлайн-формате с 21 по 25 августа. В рамках турнира восемь участников разыграют призовой фонд в размере $ 135 тыс.
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