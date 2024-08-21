Дети Бена Аффлека и Дженнифер Лопес морально готовы к разводу пары

Сегодня стало известно о том, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек разводятся. Однако эта новость не стала для детей актёров шокирующей — они были готовы к такому исходу. Такой информацией поделилось издание Page Six со ссылкой на осведомлённый источник.

По словам источника, дети Лопес и Аффлека нормально отнеслись к разводу. Более того, они даже «были готовы» к подобному.

Его дети воспринимают это нормально, как и её. Все готовы двигаться дальше.

У Лопес есть 16-летние близнецы Макс и Эмма от бывшего мужа Марка Энтони, а у Аффлека — 18-летняя Вайолет, 15-летняя Серафина и 12-летний Сэмюэл от бывшей супруги Дженнифер Гарнер.

Лопес и Аффлек поженились в Лас-Вегасе в июле 2022 года. В 2000-х пара уже была в отношениях, но потом расставалась.