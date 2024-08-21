Элла Пернелл поделилась деталями комедийного ужастика про белок-убийц

Помните про фильм, посвящённый белкам-убийцам, с Эллой Пернелл в главной роли? В недавнем интервью актриса рассказала о проекте более подробно.

Пернелл отметила, что любит ленты режиссёра Крейга Робертса, который и выступит постановщиком картины про белок. По словам Эллы, новый фильм будет напоминать проект «Все страхи Бо». Лента либо разрушит карьеру Пернелл, либо станет самой крутой в её фильмографии.

Я люблю Крейга Робертса. Думаю, он безумно талантлив. Если вы не смотрели его фильмы, то вам стоит познакомиться с ними. Крейг сказал: «Знаю, все хотят, чтобы фильм был как «Зомби по имени Шон», но я собираюсь сделать что-то ближе к «Всем страхам Бо». А я такая: «Но он же про белок-убийц». В итоге каким-то образом ему удалось задуманное. Либо фильм будет самым крутым в моей карьере, либо разрушит её.

Пернелл сыграет главную роль. Она воплотит образ работницы парка, которая должна использовать свои уникальные навыки и силу, чтобы выжить в схватке с бандой белок-убийц. Вместе с Пернелл в картине сыграют Рис Иванс и Паапа Эссьеду.

Даты выхода у проекта пока нет.