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Представлены 25 минут геймплея средневековой Kingdom Come: Deliverance 2

Представлены 25 минут геймплея средневековой Kingdom Come: Deliverance 2
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Чешская студия Warhorse представила сразу 25 минут геймплея Kingdom Come: Deliverance 2 — продолжения реалистичной средневековой RPG про главного героя Генри. Это произошло спустя несколько часов после выхода нового трейлера на презентации Opening Night Live 2024.

Видео доступно на YouTube-канале Warhorse Studios. Права на видео принадлежат Warhorse Studios.

В продолжительном ролике авторы продемонстрировали основные механики Kingdom Come: Deliverance 2: перемещение по миру, диалоги, боевую систему, скрытность — и всё это сразу в нескольких заданиях. Авторы заявили, что мир в продолжении будет куда более проработанным по сравнению с первой частью.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится 11 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра выйдет с русскими субтитрами.

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