По данным издания People, Шайло, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, отказалась от фамилии отца. Первые 18 лет жизни девушку звали Шайло Нувель Джоли-Питт. По достижении совершеннолетия по закону ей разрешили отказаться от двойной фамилии.

Отныне дочь Питта и Джоли называют Шайло Джоли. Девушка впервые подала заявление об отказе от двойной фамилии в мае. Источник People заявил, что Брэд переживает из-за того, что Шайло отказалась от его фамилии.

Он расстроен из-за того, что Шайло изменила его фамилию. Напоминания о том, что он потерял своих детей, конечно, нелегко даются Брэду. Он любит своих детей и скучает по ним.

Помимо Шайло, у Джоли и Питта есть ещё пятеро общих детей — 22-летний Мэддокс, 19-летняя Захара, 20-летняя Пакс, 15-летний Нокс и 15-летняя Вивьен.