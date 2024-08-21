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Рассказчиком в «Цивилизации 7» станет звезда «Игры престолов» Гвендолин Кристи

Рассказчиком в «Цивилизации 7» станет звезда «Игры престолов» Гвендолин Кристи
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Студия Firaxis провела полноценную презентацию Civilization 7 — продолжения знаменитой серии 4Х-стратегий от Сида Мейера. Одним из главных анонсов стал новый рассказчик, который будет давать историческую справку о странах и геймплейных механиках.

Видео доступно на YouTube-канале Sid Meier's Civilization. Права на видео принадлежат Firaxis.

В этот раз на роль рассказчицы авторы взяли Гвендолин Кристи — звезду «Игры престолов», известную по роли Бриенны Тарт. Именно её голос будут слышать англоязычные геймеры по всему миру во время игрового процесса и навигации по «Цивилопедии». Интересно, что рассказчиком в «Цивилизации 6» также был актёр из «Игры престолов» — Шон Бин.

Civilization 7 выйдет 11 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series с русской озвучкой. Обладатели максимального издания смогут начать игру уже 6-го числа.

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