Церемония The Game Awards 2024 пройдёт 13 декабря

Продюсер, журналист и ведущий Джефф Кили объявил дату проведения The Game Awards 2024. Церемония награждения лучших игр года состоится в ночь на 13 декабря в Лос-Анджелесе на площадке Peacock Theater. Точное время проведения станет известно позже.

The Game Awards 2024 станет уже десятым, юбилейным ивентом Джеффа Кили. Ожидается, что именно на нём игроков будут ждать самые громкие анонсы года и первые показы уже представленных проектов. Например, анонсированную недавно новую «Мафию» полноценно покажут в декабре — скорее всего, именно на TGA 2024.

Кроме того, на The Game Awards 2024 будут награждать лучшие видеоигры уходящего года в различных номинациях. По традиции ожидаются и некоторые сюрпризы, если не случится крупных утечек.

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