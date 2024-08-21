Россияне любят смотреть триллеры из-за напряжённого сюжета — исследование

Медиахолдинг Rambler&Co и онлайн-кинотеатр Okko провели исследование, посвящённое популярности триллеров в России. Опрос проходил с 1 по 8 августа, в нём поучаствовали сразу 22 363 человека.

Так, 60% опрошенных заявили, что смотрят триллеры ради напряжённого и интригующего сюжета. Около 25% отметили, что любят разгадывать загадки вместе с героями. Большинство опрошенных (около 76%) смотрят фильмы и сериалы в жанре в любом настроении, а некоторые зрители (16%) предпочитают включать подобные произведения лишь в хорошем настроении.

Больше всего опрошенные любят мистические триллеры с возможным вмешательством потусторонних сил (40%). Далее идут криминальные триллеры (34%) и триллеры про маньяков (26%).