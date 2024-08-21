Собаку Алена Делона не усыпят — вопреки воле актёра

Фонд Брижит Бардо со ссылкой на родственников актёра Алена Делона сообщил, что бельгийскую овчарку актёра по кличке Лубо не будут усыплять, хотя Делон настаивал на обратном.

Ещё при жизни Ален просил после своей смерти усыпить животное, чтобы ему не было одиноко без своего хозяина. Вопреки воле актёра Лубо усыплять не планируют.

Не переживайте за Лубо! Многие отправили нам письма насчёт судьбы собаки Алена Делона. У неё есть дом и семья, они позаботятся о ней. Лубо не будут усыплять.

О смерти Делона сообщили его дети Фабьен, Анушка и Антони. Делон скончался в своём имении Ла Брюлери в коммуне Души, в департаменте Луаре. Мужчине было 88 лет, причину смерти пока не раскрыли.

Дата, время и место проведения прощальной церемонии пока не раскрываются.