Microsoft отключит российские компании от облачных сервисов 2 сентября — СМИ

Американская корпорация Microsoft планирует отключить российские компании от облачных сервисов уже 2 сентября. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные отечественной группы компаний «Софтлайн».

Ранее корпорация Сатьи Наделлы уже утвердила список продуктов к отключению в России из-за санкций. В середине мая речь шла о подписках Power BI, Visio и Project. Судя по всему, в начале сентября компания отключит и другие бизнес-сервисы для российских компаний.

Интересно, что изначально американская корпорация хотела отключить российских клиентов от облачных сервисов ещё в конце марта. Однако после наступления указанного срока по какой-то причине заказчики всё так же продолжали пользоваться продуктами Microsoft.