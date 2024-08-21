Для симулятора жизни InZOI в стиле The Sims вышел редактор создания персонажа

Корейская компания Krafton выпустила бесплатный редактор создания персонажа для симулятора жизни InZOI. Он уже доступен всем игрокам в Steam до 26 августа — готового героя можно будет перенести в полную версию игры.

Видео доступно на YouTube-канале InZOI. Права на видео принадлежат Krafton.

В редакторе создания персонажа геймеры могут настроить более 250 опций по детализации героя: от возраста и имени до причёски и повседневной одежды. Одна из главных особенностей проекта — возможность анимировать персонажа собственной мимикой с помощью специального приложения.

InZOI — симулятор жизни в стиле The Sims, который разрабатывают на движке Unreal Engine 5. Авторы обещают глубокую симуляцию окружающего мира, тонну геймплейных возможностей и поддержку модификаций сообщества. Релиз игры состоится до конца 2024 года на ПК.