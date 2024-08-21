Докфильм о создании сериала «Клан Сопрано» выйдет 7 сентября

Телеканал HBO представил новый трейлер документального фильма о создании культового сериала «Клан Сопрано». Премьера двухсерийного проекта состоится 7 сентября в онлайн-кинотеатре Max.

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

Wise Guy: David Chase and The Sopranos расскажет историю создания сериала с точки зрения самих создателей. Автор шоу Дэвид Чейз и главные звёзды проекта поделятся историями со съёмок, представят уникальные кадры и расскажут, какое влияние оказал «Клан Сопрано» на их дальнейшую жизнь.

Сериал «Клан Сопрано» транслировался по кабельному каналу HBO с 1999 по 2007 год. Шоу рассказывает о криминальном боссе Тони Сопрано, который пытается сохранить баланс между семейной жизнью и бандитизмом, попутно навещая психолога. За годы существования шоу получило множество наград, высочайшие рейтинги от зрителей и признание от критиков.