Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Докфильм о создании сериала «Клан Сопрано» выйдет 7 сентября

Докфильм о создании сериала «Клан Сопрано» выйдет 7 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Телеканал HBO представил новый трейлер документального фильма о создании культового сериала «Клан Сопрано». Премьера двухсерийного проекта состоится 7 сентября в онлайн-кинотеатре Max.

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

Wise Guy: David Chase and The Sopranos расскажет историю создания сериала с точки зрения самих создателей. Автор шоу Дэвид Чейз и главные звёзды проекта поделятся историями со съёмок, представят уникальные кадры и расскажут, какое влияние оказал «Клан Сопрано» на их дальнейшую жизнь.

Сериал «Клан Сопрано» транслировался по кабельному каналу HBO с 1999 по 2007 год. Шоу рассказывает о криминальном боссе Тони Сопрано, который пытается сохранить баланс между семейной жизнью и бандитизмом, попутно навещая психолога. За годы существования шоу получило множество наград, высочайшие рейтинги от зрителей и признание от критиков.

Материалы по теме
Лучший «Чужой» в XXI веке: «Ромул» не разочарует поклонников ксеноморфов
Лучший «Чужой» в XXI веке: «Ромул» не разочарует поклонников ксеноморфов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android