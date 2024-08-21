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Холли Берри: Пирс Броснан вернул мне веру в мужчин на съёмках фильма «Умри, но не сейчас»

Холли Берри: Пирс Броснан вернул мне веру в мужчин на съёмках фильма «Умри, но не сейчас»
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Американская актриса Холли Берри дала большое интервью изданию Wired. В нём женщина вспомнила съёмки фильма «Умри, но не сейчас» — очередной части серии про Джеймса Бонда, где она сыграла возлюбленную героя по имени Джинкс.

Сама Берри с теплотой вспоминает этот фильм благодаря Пирсу Броснану. Ирландский актёр впечатлил её своим галантным поведением и манерами, из-за чего она даже «вновь поверила в мужчин».

Пирс всегда будет моим Бондом, всегда. Я фанатка Пирса Броснана. В этом фильме он восстановил мою веру в мужчин. В мире нет большего джентльмена, чем Пирс Броснан.

Берри также заявила, что очень рада быть частью вселенной «Джеймса Бонда». Актриса считает, что стала частью большого наследия кино, за что она благодарна киностудии Metro-Goldwyn-Mayer.

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