«Телеграм» вновь столкнулся со сбоями в России

Пользователи мессенджера «Телеграм» 21 августа стали массово жаловаться на проблемы в работе сервиса. Первые проблемы появились около 14:00 по московскому времени, сейчас обращений на сайтах Downradar и Downdetector становится всё больше. Пользователи «Телеграма» отмечают, что сообщения не доставляются до их контактов, а у некоторых и вовсе не загружаются чаты и медиафайлы.

Примерно в 14:30 мск «Телеграм» начал приходить в норму.

Жалобы на сбои в «Телеграме» Фото: Downdetector

Причина происходящего пока неизвестна. С проблемами преимущественно столкнулись российские пользователи, однако есть жалобы и из других стран, включая ближнее зарубежье. Интересно, что программа работает в штатном режиме с мобильного интернета.

Это уже шестой крупный сбой в работе «Телеграма» за последние полгода в России. Ранее Павел Дуров рассказал, что «Телеграм» надёжнее других соцсетей, и привёл статистику, согласно которой мессенджер в 2023 году не работал всего девять минут.