Опубликовано много новых кадров из ремейка «Ворона» с Биллом Скарсгардом

На этой неделе представители издания Pop Crave опубликовали множество новых кадров из ремейка «Ворона» с Биллом Скарсгардом. На одних фото главный герой предстоящей картины Эрик Дрейвен изображён вместе со своей возлюбленной, а на других он в мстительном порыве убивает своих врагов.

Напомним, ремейк культового фильма 1994 года расскажет о рок-музыканте Эрике Дрэйвене, который жертвует собой ради возлюбленной, но возвращается в наш мир ради возмездия. Новую версию картины уже раскритиковали авторы оригинала из-за внешнего вида главного героя, больше напоминающего злодея, с которым и должен сразиться.

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится одновременно со всем миром — 22 августа.

Новые кадры

Фото: Lionsgate/Pop Crave

Фото: Lionsgate/Pop Crave

Фото: Lionsgate/Pop Crave

Фото: Lionsgate/Pop Crave

Фото: Lionsgate/Pop Crave