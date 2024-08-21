В России произошёл крупный интернет-сбой: не работают Steam, «Википедия» и другие сайты

21 августа в России произошёл крупный интернет-сбой. Жители страны массово жалуются, что у них не работают многие популярные сайты, интернет-сервисы и мессенджеры.

К примеру, пользователи испытывают проблемы при попытке зайти в «Телеграм», WhatsApp, Steam, Roblox, GitHub, Skype, Discord, Viber, Twitch, YouTube, «ВКонтакте» и другие сервисы. Жители России сталкиваются либо с неизвестной ошибкой, либо с бесконечной загрузкой.

Фото: Downdetector

Причём подобные проблемы пользователи испытывают не только с зарубежными, но и с отечественными сайтами: у некоторых нет доступа к «Яндексу», «Кинопоиску», «Мегафону», «Альфа-банку», Wildberries и много чему ещё.

Когда в России стабилизируется работа интернета, пока неизвестно. С чем связаны сбои, также непонятно.