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Роскомнадзор назвал причину крупного интернет-сбоя в России

Роскомнадзор назвал причину крупного интернет-сбоя в России
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21 августа в России произошёл крупный интернет-сбой. Жители страны массово жалуются, что у них не работают многие популярные сайты, интернет-сервисы и мессенджеры. Среди них «Телеграм», WhatsApp, Steam, Roblox, GitHub, Skype, Discord, Viber, Twitch, YouTube, «ВКонтакте» и другие.

Теперь ситуацию прокометировали в Роскомнадзоре. По словам представителей ведомства, масштабный сбой был вызван «DDoS-атакой на операторов связи». Отмечается, что в данный момент атака уже отбита. Другие подробности не раскрываются.

Согласно данным сервиса DownRadar, сейчас работа интернет-сервисов в России действительно стабилизировалась. Причём проблемы пользователи испытывали не только с зарубежными, но и с отечественными сайтами: у некоторых не было доступа к «Яндексу», «Кинопоиску», «Мегафону», Wildberries и много чему ещё.

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