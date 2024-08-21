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Появились первые кадры из сериала «Тысяча ударов» от автора «Острых козырьков»

Появились первые кадры из сериала «Тысяча ударов» от автора «Острых козырьков»
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Журналисты издания Empire опубликовали первые кадры из сериала «Тысяча ударов» (A Thousand Blows) от автора «Острых козырьков» Стивена Найта. На них изображены основные действующие лица предстоящего шоу.

Сериал расскажет о постиндустриальной революции в Лондоне и о преступном мире, который начал набирать обороты в викторианскую эпоху. В центре сюжета двое друзей с Ямайки — Алек и Иезекий, которых затянул водоворот событий, бурно развивающихся в столице Великобритании. Одна часть преступников открыто расхаживает по улицам города, а другая не выходит из подполья.

В актёрский состав шоу вошли Малачи Кирби, Стивен Грэм, Эрин Доэрти, Фрэнсис Лавхолл, Джейсон Тобин, Джеймс Нельсон-Джойс, Надя Альбина, Джемма Карлтон, Каилфхионн Данн и другие.

Премьера шоу «Тысяча ударов» состоится в 2025 году в стриминговом сервисе Disney+. Точная дата пока не раскрывается.

Первые кадры из сериала

Фото: Empire/Disney

Фото: Empire/Disney

Фото: Empire/Disney

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