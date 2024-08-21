Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Шпионский сериал «Чёрные голуби» с Кирой Найтли продлили на второй сезон до выхода первого

Шпионский сериал «Чёрные голуби» с Кирой Найтли продлили на второй сезон до выхода первого
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал колонку, посвящённую сериалу «Чёрные голуби». Шпионский триллер с Кирой Найтли («Пираты Карибского моря») выйдет уже в это Рождество — в первый сезон войдёт шесть эпизодов.

Шоу расскажет историю шпионки, работающей на секретную организацию «Чёрные голуби». В течение десяти лет она успешно передавала тайны мужа-политика, однако внезапно её возлюбленного ликвидируют. Девушке предстоит расследовать убийство и раскрыть большой мировой заговор.

Над сериалом работают Алекс Габасси («Корона») и Лиза Ганнинг («Сила»). Судя по всему, в Netflix уверены в высоких показателях сериала, из-за чего шоу уже продлили на второй сезон. Он может выйти уже на следующее Рождество, однако более реалистичными кажутся новогодние праздники 2026 года.

Материалы по теме
Лучший «Чужой» в XXI веке: «Ромул» не разочарует поклонников ксеноморфов
Лучший «Чужой» в XXI веке: «Ромул» не разочарует поклонников ксеноморфов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android