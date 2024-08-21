9Pandas и Aurora удалось прийти к согласию — обмен игроками по Counter-Strike 2 состоялся

Киберспортивная организация 9Pandas объявила, что ей удалось договориться с клубом Aurora Gaming по поводу обмена игроками по Counter-Strike 2.

Как сообщается в анонсе, «Панды» и «Аврора» всё же смогли достичь согласия по вопросу обмена игроками Евгением r3salt Фроловым и Тимуром Clax Сабировым. В итоге Резалт присоединится к 9Pandas, а Клакс будет представлять Aurora Gaming.

Представители 9Pandas подтвердили, что им не удалось выполнить первоначальные условия «из-за ряда заминок». Однако «Панды» нашли альтернативное решение, устроившее оба вовлечённых клуба.

Ранее инсайдер Алексей OverDrive Бирюков сообщал, что сделка представляла собой обмен Резалта на Клакса с доплатой со стороны 9Pandas в размере $ 250 тыс., но «Панды» дважды просрочили платёж, из-за чего «Аврора» вышла из сделки. На каких условиях в итоге произошёл трансфер, неизвестно.