Black Myth: Wukong не успели перевести на русский язык — авторы извинились прямо в игре

20 августа состоялся релиз китайского экшена Black Myth: Wukong. Игра получила текстовый перевод на русский язык, однако в некоторых местах локализация отсутствует. Например, геймеры могут наткнуться на описания, которые отображаются на английском языке.

Представители студии Game Science извинились за это перед русскоязычной аудиторией прямо в игре. Соответствующее сообщение появляется прямо под непереведённым куском текста.

Фото: Black Myth: Wukong

Примите наши извинения, уважаемые игроки. Перевод этой истории осуществляется с величайшей тщательностью! Пожалуйста, проявите терпение ещё немного.

Когда авторы закончат полный перевод Black Myth: Wukong на русский язык — неизвестно. Вероятно, это произойдёт вместе с выходом одного из следующих патчей.