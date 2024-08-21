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Вышел ролик о создании сериала «Фоллаут» от Amazon

Вышел ролик о создании сериала «Фоллаут» от Amazon
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Компания Amazon опубликовала ролик о создании сериала «Фоллаут». В видео приняли участие авторы шоу, исполнители главных ролей, а также были показаны кадры со съёмочной площадки со множеством различных декораций.

Шоураннеры и режиссёр «Фоллаута» подробно рассказали, как снимались различные сцены и с какими трудностями команда столкнулась во время производства.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Мы узнали много нового о персонажах и их взаимодействиях друг с другом… Также у нас теперь есть ещё больше монстров, локаций и фракций, которые мы разрабатываем прямо сейчас, чтобы начать производство как можно скорее. Мы все очень взволнованы этим.

Премьера первого сезона сериала «Фоллаут» состоялась 11 апреля в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Вероятно, продолжение выйдет не раньше второй половины 2025 года.

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