Расписание выхода шоу «Игры без границ» от ТНТ

18 августа состоялась премьера первого выпуска спортивного шоу «Игры без границ» от ТНТ. Ведущим программы выступила двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике и заслуженный мастер спорта Ляйсан Утяшева.
В рамках «Игр без границ» соревнуются пары спортсменов со всего мира: России, Китая, Ирана, Беларуси, США, Узбекистана, Бразилии, Индии, Казахстана и т.д. Им предстоит пройти эпичные и масштабные испытания. В первом сезоне представлено 64 атлета, из которых 16 участников представляют Россию. Главным призом выступает чемпионский трофей и денежное вознаграждение в размере 10 млн рублей.
Расписание выхода шоу «Игры без границ»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|18 августа
|2-я серия
|25 августа
|3-я серия
|1 сентября
|4-я серия
|8 сентября
|5-я серия
|15 сентября
|6-я серия
|22 сентября
|7-я серия
|29 сентября
|8-я серия
|6 октября
|9-я серия
|13 октября
|10-я серия
|20 октября