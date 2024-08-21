Расписание выхода шоу «Игры без границ» от ТНТ

18 августа состоялась премьера первого выпуска спортивного шоу «Игры без границ» от ТНТ. Ведущим программы выступила двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике и заслуженный мастер спорта Ляйсан Утяшева.

В рамках «Игр без границ» соревнуются пары спортсменов со всего мира: России, Китая, Ирана, Беларуси, США, Узбекистана, Бразилии, Индии, Казахстана и т.д. Им предстоит пройти эпичные и масштабные испытания. В первом сезоне представлено 64 атлета, из которых 16 участников представляют Россию. Главным призом выступает чемпионский трофей и денежное вознаграждение в размере 10 млн рублей.

Расписание выхода шоу «Игры без границ»