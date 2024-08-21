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Шоу Игры без границ (2024) на ТНТ: дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода шоу «Игры без границ» от ТНТ
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18 августа состоялась премьера первого выпуска спортивного шоу «Игры без границ» от ТНТ. Ведущим программы выступила двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике и заслуженный мастер спорта Ляйсан Утяшева.

В рамках «Игр без границ» соревнуются пары спортсменов со всего мира: России, Китая, Ирана, Беларуси, США, Узбекистана, Бразилии, Индии, Казахстана и т.д. Им предстоит пройти эпичные и масштабные испытания. В первом сезоне представлено 64 атлета, из которых 16 участников представляют Россию. Главным призом выступает чемпионский трофей и денежное вознаграждение в размере 10 млн рублей.

Расписание выхода шоу «Игры без границ»

ЭпизодДата выхода
1-я серия18 августа
2-я серия25 августа
3-я серия1 сентября
4-я серия8 сентября
5-я серия15 сентября
6-я серия22 сентября
7-я серия29 сентября
8-я серия6 октября
9-я серия13 октября
10-я серия20 октября
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