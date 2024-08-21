Сериал «Костя — Вера», продолжение «Ворониных», стартует 9 сентября

Телеканал СТС объявил, что сериал «Костя — Вера» стартует уже 9 сентября. Проект выступит продолжением легендарного российского ситкома «Воронины». Ко всему прочему, в шоу появится героиня Елены Бирюковой, которая играла с Георгием Дроновым в другом знаковом сериале под названием «Саша + Маша».

Напомним, по сюжету Костя и Вера после ухода из жизни главы семейства Николая Петровича переезжают с детьми в новую квартиру, а Галина Ивановна уезжает на дачу. Тем временем поиск себя вынуждает Лёню перебраться сначала к матери, а затем и к младшему брату.

Вместе с Ворониными поселится жених Маши. Но обычный парень из провинции Сергей не по душе Косте, и теперь уже он, как Галина Ивановна в своё время, ищет недостатки у будущего зятя, чтобы избавиться от незавидного жениха дочери.

Кадры из сериала

Фото: СТС

Фото: СТС

Фото: СТС