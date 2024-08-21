Black Myth: Wukong стала самой просматриваемой одиночной игрой в Китае

Издание App2Top сообщило, что экшен Black Myth: Wukong стал самой просматриваемой одиночной игрой у китайских стримеров. В день релиза проекта, 20 августа, прямые эфиры по тайтлу на платформах Huya, DouYu и Bilibili в общей сложности посмотрели 29 млн человек.

Согласно данным аналитической компании Niko Partners, ни одной сюжетной однопользовательской игре до этого не удавалось в день выхода привлечь так много зрителей в Китае. Ранее рекорд принадлежал Cyberpunk 2077, стримы по которой в 2020 году посмотрело 19 млн китайских геймеров.

На западных платформах Black Myth: Wukong не смогла поставить абсолютный рекорд, однако 20 августа прямые трансляции по ней сильно превышали аудиторию стримов по Honor of Kings, League of Legends и Valorant.