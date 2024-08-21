Школьникам запретили ссылаться на игры, аниме и комиксы на экзамене ОГЭ
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал изменения в КИМ ОГЭ 2025 года. Из документа стало известно, что девятиклассники, которые в следующем году будут сдавать экзамен по русскому языку, теперь не смогут приводить в сочинениях примеры из комиксов, аниме, фанфиков, графических романов и игр.
В формулировку задания 13.3 в соответствии с критериями
оценивания включена возможность приводить
экзаменуемым примеры только из прочитанного текста. При
этом введено ограничение видов примеров из жизненного
опыта: «Не допускается обращение к таким жанрам, как
комикс, аниме, манга, фанфик, графический роман,
компьютерная игра».
Будут ли введены аналогичные изменения в ЕГЭ по русскому языку пока неизвестно.
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