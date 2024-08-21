Аня Тейлор-Джой сыграет в сериале «Как убить свою семью» от Netflix

Журналисты издания Variety сообщили, что актриса Аня Тейлор-Джой («Фуриоса: Хроники Безумного Макса», «Ход королевы») сыграет главную роль в сериале «Как убить свою семью» от Netflix. Звезда исполнит роль 28-летней девушки по имени Грейс Бернар.

Будущий проект выступит экранизацией одноимённой книги писательницы Маки Беллы. Произведение рассказывает о девушке Грейс Бернар, которая решает расправиться со всеми своими близкими родственниками. Однако главная цель в списке жертв героини — ей отец, который бросил её, когда она только родилась.

Ведущей сценаристкой проекта выступает Эмма Моран, работавшая над «Экстраординарной». Полный актёрский состав ещё неизвестен.

В первый сезон грядущей экранизации войдёт восемь эпизодов. Премьера состоится в стриминговом сервисе Netflix, однако точная дата пока не раскрывается.