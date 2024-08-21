Новый трейлер ган-фу экшена Spine посвятили геймплею

Студия Nekki представила свежий трейлер ган-фу боевика Spine, который напоминает смесь «Джона Уика» и хардкорного экшена Sifu. В ролике показывают новые кадры игрового процесса, демонстрируя как разные возможности героини, так и многие виды врагов — среди них даже боссы.

Видео доступно на YouTube-канале SPINE. Права на видео принадлежат Nekki.

Как отмечают разработчики, почти каждый кадр, анимация и оружие — в том или ином виде отсылки к культовым фильмам и произведениям, которые кирпичик по кирпичику ложились в основу грядущей игры. Композитором для трейлера стал музыкант Le Castle Vania, известный по работе над «Джоном Уиком» и серией Payday.

Spine планируют выпустить в конце 2025 года, а на ПК она будет поддерживать многие особенности видеокарт NVIDIA, включая апскейл DLSS, генерацию кадров и трассировку лучей.

Видео доступно на YouTube-канале NVIDIA GeForce. Права на видео принадлежат Nekki.