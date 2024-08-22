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Netflix выпустит новую адаптацию романа «Портрет Дориана Грея» в виде сериала

Netflix выпустит новую адаптацию романа «Портрет Дориана Грея» в виде сериала
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По данным издания Deadline, по роману Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» снимут сериал «Греи». Шоу выступит современным переосмыслением произведения.

Сюжет шоу расскажет о братьях Грей, Дориане и Бэзиле, и об индустрии моды и красоты. Каких-то других деталей истории нет. Шоураннером сериала «Греи» выступит Рина Мимун. Сценарий напишет Кэти Роуз Роджерс. Продюсерами выступят сама Кэти и Робби Роджерс.

Новая адаптация «Портрета Дориана Грея» должна выйти на Netflix. Точной даты у неё пока нет. Информации о том, кто сыграет в проекте главные роли, тоже пока что нет.

Роман Уайльда экранизировали множество раз. Одна из самых популярных экранизаций, фильм «Портрет Дориана Грея», вышедший в 2009 году.

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