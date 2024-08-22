Ремейк «Ворона» вдохновлялся оригинальным комиксом и фильмом 1994 года с Брэндоном Ли

Сценарист ремейка фильма «Ворон» Зак Бэйлин рассказал, что команда хотела в точности воссоздать первоисточник, то есть комикс. По мнению Зака, всё вышло удачно.

Само собой, создатели ленты также вдохновлялись адаптацией «Ворона» 1994 года с Брэндоном Ли в главной роли. Какие-то фрагменты взяли и из неё.

Мы попытались донести суть графического романа до нового поколения.

Ремейк расскажет о рок-музыканте Эрике Дрэйвене, который жертвует собой ради возлюбленной, но возвращается в наш мир ради возмездия. Новую версию картины уже раскритиковали авторы оригинала из-за внешнего вида главного героя, больше напоминающего злодея, с которым и должен сразиться.

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится сегодня, а в США и остальном мире прокат стартует завтра.