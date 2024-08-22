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«Он настоящий художник»: сценарист «Бэтмена 2» — про режиссёра фильма Мэтта Ривза

«Он настоящий художник»: сценарист «Бэтмена 2» — про режиссёра фильма Мэтта Ривза
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Сценарист Маттсон Томлин, который вместе с Мэттом Ривзом работает над сценарием фильма «Бэтмен 2», рассказал, как относится к постановщику. По словам Томлина, «Ривз настоящий художник».

Маттсон отметил, что Ривз пытается создать для этого мира что-то важное. Даже в том случае, если в этой области искусство развито плохо.

Мэтт Ривз не похож ни на кого другого… он настоящий художник, работающий в мире, где искусство порой не может процветать. Но при этом Мэтт всё равно пытается создать что-то действительно важное.

Съёмки сиквела «Бэтмена» стартуют в начале 2025 года. Премьера фильма намечена на 2 октября 2026 года. События картины развернутся после «Бэтмена», но о чём расскажет сюжет, не раскрывают.

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