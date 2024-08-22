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Дэйв Филони, работающий над «Звёздными войнами», высказался о влиянии ИИ на детей

Дэйв Филони, работающий над «Звёздными войнами», высказался о влиянии ИИ на детей
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В недавнем интервью Дэйв Филони, работавший над различными проектами по «Звёздным войнам», а также в качестве режиссёра мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге», высказался по поводу детей и их защиты от ИИ.

По мнению Филони, детей нужно учить развивать свои творческие навыки, а не показывать им, что вместе них то сделает машина. В целом Филони не против развития современных технологий и ИИ, но он считает, что сейчас важно найти грань.

Мы должны стремиться научить детей тому, что их творческие способности и воображение — их движущая сила. Важно объяснить, что никаких коротких путей к получению новых знаний и собственного опыта.

При этом Филони понимает, что многие видят в ИИ будущее индустрии: как кино, так и игр.

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